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Раненного в Кингисеппе ребенка прооперировали

Десятилетнего мальчика, раненного накануне в шею из неизвестного оружия, прооперировали в одной из детских больниц Санкт-Петербурга. Из-под кожи в районе шеи ребенка извлекли инородный предмет.

Об этом сообщает телеканал «78». Напомним, вчера, 4 апреля, неизвестный выстрелил в игравшего на детской площадке в Кингисеппе мальчика, ранив его в шею. Ребенка пришлось экстренно доставлять вертолетом в Петербург. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Уголовное дело по факту инцидента взято на личный контроль председателя СК Александра Бастрыкина.

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