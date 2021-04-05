В Кингисеппе завели уголовное дело по факту стрельбы в ребенка

Кингисеппский межрайонный следственный отдел Следственного комитета РФ возбудил уголовное дело после ранения 10-летнего мальчика на детской площадке. Ребенок в настоящий момент находится в одной из больниц Петербурга.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Как считает следствие, 4 апреля неизвестный выстрелил в игравшего на детской площадки мальчика из неустановленного устройства. В результате ребенок получил травму шеи. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Также сегодня стало известно, что уголовное дело находится на личном контроле председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

В настоящий момент силовики устанавливают личность стрелявшего и обстоятельства преступления.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал об увеличении в Петербурге числа совершенных преступлений на 26% за год.