Поступления в бюджет Кубани за I квартал 2021 года составили 70 млрд рублей

За три месяца текущего года поступления в казну Краснодарского края составили 70 млрд руб. Об этом на ежемесячном планерном совещании сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

«Это выше на 13,7%, чем за аналогичный период прошлого года. Такие показатели позволяют нам говорить, что в крае экономика стабильная и развивается. Благодаря динамике роста мы продолжаем активно помогать муниципалитетам и районам. Принято решение увеличить поддержку территорий на 500 млн руб. Эти средства пойдут на строительство социальных объектов, благоустройство территорий. Всего же выделено 33,7 млрд руб. субсидий и иных межбюджетных трансфертов», - написал глава региона в соцсетях.

По словам Вениамина Кондратьева, сейчас необходимо оперативно довести деньги муниципалитетам, чтобы как можно скорее закончить все необходимые процедуры и приступить к работам.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, по данным краевых властей, наиболее высокие темпы роста показывают два основных налога: НДФЛ – 105% и налог на прибыль организаций – 128,9%.

Василий Хитрых