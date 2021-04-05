«Зенит» обыграл «Химки» в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» победили подмосковные «Химки» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Петербурге встреча завершилась со счетом 2:0.

Голы забили: Караваев (45+2), Мостовой (90+2). В первом тайме гол Азмуна («Зенит») был отменен после использования системы видеоповтора.

«Зенит» с 51 очком занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» с 35 очками располагаются на девятой позиции.

В следующем матче «Зенит» на выезде сыграет с «Сочи» 11 апреля. «Химки» примут «Тамбов» 10 апреля.