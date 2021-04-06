Комбайны просят цифровой поддержки

Российская ассоциация производителей спецтехники «Росспецмаш» просит власти распространить налоговый маневр в IT-отрасли, запущенный с 1 января, на профильные подразделения заводов, которые разрабатывают софт для работы и мониторинга «умной» техники. В Минцифры настаивают, что поддержка направлена только на IT-компании. Однако, отмечают эксперты, сейчас ничто не мешает предприятиям создавать на базе IT-подразделений самостоятельные компании, имеющие права на льготы. В ряде отраслей этот процесс уже начался.

“Ъ” ознакомился с письмом Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования («Росспецмаш») вице-премьеру Дмитрию Чернышенко от 5 апреля. Организация просит правительство доработать поправки к Налоговому кодексу, известные как налоговый маневр в IT, в части предоставления льгот IT-подразделениям отечественных заводов. Сейчас профильные отделы машиностроительных предприятий не могут воспользоваться новым режимом, так как не являются самостоятельными юридическими лицами, говорится в письме.

IT-подразделения заводов разрабатывают софт для функционирования «умной» техники: автовождения, агроменеджмента и других систем, рассказали “Ъ” в «Росспецмаше». Такие решения, по словам собеседников, позволяют дистанционно следить за качеством работы сельхозтехники, а также, например, оценивать продуктивность участков поля, рассчитывать оптимальные объемы удобрений.

В период пандемии российское машиностроение показывало рост производства и отгрузок техники, но в конце 2020 года и в 2021 году выросли цены на металл, электроэнергию и горюче-смазочные материалы, отмечают в ассоциации. Это может негативно сказаться на динамике выпуска техники и на инвестициях в разработки, предупреждают в «Росспецмаше». Предоставление налоговых льгот для IT-подразделений, поясняют там, позволит сохранить финансирование действующих проектов, а также снизить себестоимость IT-продукции заводов, чтобы аграрии покупали «умную» сельхозтехнику по выгодным ценам.

Налоговые льготы утверждены президентом Владимиром Путиным в конце июля 2020 года. Они направлены на поддержку российских IT-компаний — разработчиков, подчеркивают в пресс-службе Минцифры. Чтобы претендовать на них, компания должна быть самостоятельным юрлицом, состоять в реестре аккредитованных организаций и получать не менее 90% выручки от IT-деятельности. Сейчас, уточнили в министерстве, льготами пользуются уже более 7,5 тыс. IT-компаний.

Текущая конфигурация льгот не мешает предприятиям машиностроения создать отдельное юридическое лицо и пользоваться льготами при наличии деловых целей для такого выделения, полагает партнер по налоговым услугам PwC в России Наталья Возианова. По ее словам, в том же заинтересованы компании из ритейла, телекома и других сфер, где IT-подразделения находятся внутри бизнеса. Чтобы воспользоваться льготами в рамках налогового маневра, некоторые компании уже начали выводить IT-подразделения (см. “Ъ” от 2 апреля). Такие шаги предприняли, в частности, «Вымпелком», МТС, «Почта России», «Росатом» и Сбербанк.

IT-подразделение завода не генерирует «самостоятельных» доходов, поэтому разработка механизма льгот по налогу на прибыль для таких случаев будет технически сложной задачей, считает директор департамента налогов и права «Делойт» в СНГ Эмиль Бабуров. Кроме того, добавляет гендиректор компании-разработчика «Р7-Офис» Наталия Агафонова, «внутренний» софт не входит в реестр отечественного ПО, то есть нет механизма независимой экспертизы такой разработки и, как следствие, подтверждения правомерности применения льготы.

Власти могли бы ввести пониженные тарифы в отношении зарплаты сотрудников IT-подразделений компаний другого профиля, но необходимо выработать четкие критерии, в отношении каких именно сотрудников они могут применяться, поскольку внутри компании они могут выполнять множество функций, отмечает директор департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Екатерина Бурлянд. По мнению главы направления аналитики и отраслевого консалтинга Softline Юрия Цоя, эффективнее было бы поддержать структуры, задействованные в цифровой трансформации отраслей в целом, тогда как локальные IT-службы «работают на благо отдельного предприятия или компании».

Юлия Степанова