Многодоходовая комбинация

Заметное снижение цен на облигации с начала года существенно повлияло на предпочтения частных инвесторов на рынке коллективных инвестиций. Впервые за 12 месяцев консервативные паевые фонды продемонстрировали отток средств. Выведенные и новые средства направлялись в более доходные ПИФы акций, смешанных инвестиций, а также фонды фондов. Однако текущие доходности облигаций могут позитивно сказаться на результатах фондов в будущем и вновь привлечь внимание инвесторов.

Согласно предварительным данным Investfunds, в марте произошло замедление привлечений средств в розничные ПИФы. За минувший месяц чистый приток средств в них превысил 31,2 млрд руб., что на 19% ниже результата февраля. Год назад на фоне катастрофичного падения индексов был зафиксирован отток средств из розничных ПИФов в размере 4,4 млрд руб. (см. “Ъ” от 6 апреля 2020 года). В целом за первый квартал 2021 года чистый приток в открытые и биржевые ПИФы составил почти 100 млрд руб., вдвое превысив показатель первого квартала 2020 года. Стоимость чистых активов таких фондов к началу апреля достигла 865 млрд руб., прибавив с начала года 15%.

Снижение привлечений связано с падением спроса частных инвесторов на ПИФы, инвестирующие средства в облигации. По данным Investfunds, за месяц инвесторы вывели из таких фондов более 1,7 млрд руб., тогда как в феврале был приток в размере 7,1 млрд руб. К тому же это первый отрицательный результат с марта прошлого года, когда облигационные фонды потеряли почти 4,5 млрд руб.

Для рублевых облигационных фондов ситуация со второй половины 2020 года складывалась негативно. «Здесь массированные заимствования Минфина в прошлом году, и ожидания санкций, и инфляционные риски этого года. Все это ведет к росту доходностей долговых бумаг и, соответственно, снижению цен, что негативно сказалось на результатах портфелей»,— отмечает директор департамента управления активами «Альфа-Капитала» Виктор Барк. По данным Investfunds, за прошедшие шесть месяцев ни один крупный рублевый фонд не смог заработать более 3%. «Инвесторы поступили рационально, сокращая вложения именно в рублевые облигации, в которых реализовались и валютный, и процентный риски»,— отмечает главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов.

Впрочем, инвесторы сокращали вложения не во всех типах облигационных фондов. Оттоки идут только из классических открытых ПИФов, которые за месяц лишились почти 4 млрд руб., тогда как в облигационные биржевые фонды (БПИФ) инвесторы вложили около 2,2 млрд руб. Отличия в результатах привлечения связаны с разными типами клиентов. Инвесторы в ОПИФы ориентируются в первую очередь на историческую доходность, в БПИФы вкладывают инвесторы, которые занимаются активной торговлей на брокерских счетах, указывают участники рынка. По словам гендиректора «Сбер Управление Активами» Евгения Зайцева, после мартовской коррекции такие инвесторы могли увидеть возможность для спекулятивного входа в рынок. «Скорее всего, инвесторы рассчитывают на то, что появился апсайд по таким бумагам, и вкладываются в них»,— отмечает он.

Вместе с тем клиенты ОПИФов не покидали полностью рынок, скорее перекладывали средства в более доходные категории фондов, указывают представители УК. В марте фонды смешанных инвестиций стали самой популярной категорией фондов, чистый приток средств в них составил 15,8 млрд руб. (на 6 млрд руб. выше результата февраля). «Это удобный и понятный инструмент для большинства клиентов, потому что нет необходимости самому балансировать свой портфель»,— поясняет господин Зайцев.

Сохраняется популярность и более рисковых фондов акций и фондов фондов. Вложения в них составили соответственно 12,3 млрд руб. и 6,7 млрд руб. «Переток капитала подтверждает усиление склонности инвесторов к большему риску и предпочтение валютных историй — иностранных акций и акций компаний-экспортеров»,— отмечает Владимир Потапов.

Вместе с тем управляющие не ждут продолжительного ухода инвесторов из облигационных фондов и рассчитывают на восстановление их популярности после прошедшей коррекции. «Текущие доходности ОФЗ (выше 7% годовых по долгосрочным выпускам.— “Ъ”) уже учитывают вероятное повышение ключевой ставки ЦБ в этом цикле, поэтому облигации интересны как защитный инструмент, ожидаемая доходность которого ощутимо выросла с начала года»,— отмечает Виктор Барк.

Виталий Гайдаев