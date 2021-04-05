Курс GameStop упал на 12% после ее решения продать акции на $1 млрд

Сегодня, 5 апреля, акции американской сети по продаже видеоигр GameStop упали на 12%. Это произошло после того, как компания объявила о намерении продать до 3,5 млн акций на общую сумму примерно $1 млрд. В GameStop заявили, что средства, привлеченные в результате продажи акций, компания собирается потратить на ускорение развития онлайн-торговли, а также на общекорпоративные цели и повышение финансовой устойчивости.

Напомним, GameStop, переживавшая в последние годы нелучшие времена, оказалась в центре внимания в январе. Тогда пользователи Reddit решили проучить «упрямых бумеров» из хедж-фондов и помочь росту акций ритейлера, скупая их. В итоге акции GameStop выросли почти в 20 раз — с $20 до $347. С тех пор курс снизился, однако акции компании по-прежнему торгуются почти в десять раз выше, чем до этой ситуации.

«Компания все еще не показала финансового успеха в отрасли, которая становится все более цифровой. Мы продолжаем считать, что текущая оценка намного превосходит наши самые положительные ожидания по ее результатам и прогнозируемый на много лет вперед выигрыш от стратегической трансформации»,— прокомментировал снижение акций GameStop аналитик компании Telsey Advisory Group Джозеф Фельдман.

Яна Рождественская