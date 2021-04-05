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S&P 500 и Dow Jones выросли до рекордных значений на новостях о рынке труда и сфере услуг

Сегодня, 5 апреля, американские фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones обновили исторические максимумы: S&P 500 вырос на 1,4%, до 4077 пунктов, Dow Jones — на 1,2%, до 33 559 пунктов. Еще один индекс, NASDAQ, также увеличился — на 1,4%, до 13 664 пунктов.

Рост индексов связан с публикацией в понедельник сразу нескольких экономических отчетов с хорошими результатами за март. Первым из них стал отчет об уровне безработицы и трудоустройства, из которого следует, что за март в США было создано 916 тыс. рабочих мест — это самое значительное количество с августа прошлого года. Уровень безработицы в этот период несколько снизился — на 0,2 процентного пункта, до 6%.

Другим поводом для оптимизма инвесторов стали данные по индексу деловой активности в сфере услуг, представленные Институтом управления поставками. Индекс довольно сильно вырос — с 55,3% в феврале до 63,7% в марте, оказавшись также существенно лучше ожиданий аналитиков — они прогнозировали 59,2%. Значения индекса выше 50% указывают на рост сферы.

Восстановление сектора услуг, особенно сильно пострадавшего от пандемии, отставало от роста промышленности, поэтому инвесторы оптимистично отреагировали на рост этой сферы.

Яна Рождественская


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