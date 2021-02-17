В Петербурге за год число совершенных преступлений выросло на 26%

За прошлый год на территории Петербурга было совершено 61 309 преступлений, на 26,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

37,4% от общего объема преступлений составляют тяжкие и особо тяжкие. По сравнению с данными за 2019 год их было совершено на 36,8% больше. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по городу.

В пресс – службе уточнили, что городе увеличилось количество совершенных убийств: 149 (+10); число преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ ( умышленное причинение вреда здоровью), возросло с 69 до 76 случаев (+7).

При этом показатель раскрываемости убийств в 2020 году составил 95,8%. Были раскрыты 115 убийств и покушений на убийство; 73 эпизодов причинения тяжкого вреда здоровью. РаскрываемостЬ преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних по итогам года составила 90,4%.

Кроме того, за год в правоохранительные органы поступило 421 (+65) сообщение о фактах коррупции, по 304 из них возбуждены уголовные дела.