Lenovo готовит игровой смартфон с жидкостным охлаждением и выдвижной камерой

Компания Lenovo анонсировала премьеру Legion 2 Pro, который объединит возможности игрового устройства и камерофона. По данным производителя, новинка станет первым в мире смартфоном с жидкостным охлаждением и двумя кулерами.

Оптимизированная система отвода тепла не позволит устройству перегреваться при высокой нагрузке, уверяют в Lenovo. Гаджет на платформе Qualcomm Snapdragon 888 получит до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти. Он оснащен 6,92-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ с частотой обновления 144 Гц.

Несмотря на то что новый смартфон Lenovo позиционируется как игровое решение, Legion 2 Pro получит основную 64 Мп камеру с возможностью видеосъемки 4K 120 кадров в секунду и 8K 30 кадров в секунду, а также фронтальную 44 Мп камеру. Судя по тизерам, фронтальная камера, расположенная в правой грани смартфона, будет выдвижной.

В новом поколении Lenovo Legion 2 Pro оснастят аккумулятором на 5 тыс. мА•ч c поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт. По обещаниям производителя, батарея сохранит не менее 85% своей изначальной емкости даже после 1,2 тыс. циклов зарядки.

Официальная премьера новинки намечена на 8 апреля. Напомним, первый смартфон линейки Legion Pro был представлен Lenovo летом 2020 года.