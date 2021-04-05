Нижегородское ЦКБ имени Алексеева вдвое снизило выручку в 2020 году

По итогам 2020 года выручка АО «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева» (ЦКБ по СПК) снизилась вдвое в годовом выражении, до 486,3 млн руб. Чистая прибыль конструкторского бюро сократилась почти на треть и составила 2,5 млн руб., следует из отчетности предприятия.

На четверть, до 213,9 млн руб., в 2020 году увеличились чистые активы ЦКБ. Кредиторская задолженность акционерного общества сократилась вдвое, до 597,2 млн руб., дебиторская также сократилась в 2,3 раза и составила 37,5 млн руб.

Как сообщал “Ъ-Приволжье”, в прошедшем году ЦКБ по СПК заключило с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) контракт на строительство четырех речных пассажирских судов на подводных крыльях «Валдай-45». До конца 2022 все суда должны передать ООО «Петротранс», компания будет использовать их для пассажирских перевозок в Волжском бассейне.

Как говорится в отчетности, в феврале 2021 года подписаны еще четыре контракта на два «Валдая-45» и два «Метеора-120Р» на 1 млрд руб. Производство «Метеоров» возродили в конце 2019 года, суда рассчитаны на 120 пассажиров и могут развивать скорость до 65 км/ч. Кроме того, суда на подводных крыльях планируется поставлять в Европу.

По данным Kartoteka.ru, АО «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1993 году. Уставный капитал 15,2 млн руб. Долей 30,48% владеют частные лица, петербургскому ООО «Ридо» принадлежат 24,46%. Участниками ЦКБ также являются Объединенная судостроительная корпорация (14,99%), ООО «МейкерВуд» (16,48%) и АО «Национальный расчетный депозитарий» (13,52%). Генеральный директор Сергей Итальянцев.

Владимир Зубарев