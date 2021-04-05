В правительстве поручили усовершенствовать контроль за транспортированием мусора

Вице-премьер Виктория Абрамченко (курирует в правительстве экологию) поручила проработать вопрос совершенствования системы контроля за транспортированием твердых коммунальных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера. До 23 апреля Минприроды, Росприроднадзор и ППК «Российский экологический оператор» должны подготовить план мероприятий, «предусмотрев переход к созданию механизмов прослеживаемости движения транспортных средств, перевозящих отходы, с использованием информационных систем в сфере обращения с отходами».

«Реализация мероприятий позволит создать прозрачную систему движения отходов, контроль за их перемещением, а также сформировать единую базу данных об объемах транспортируемых отходов»,— отмечают в пресс-службе.

Ранее госпожа Абрамченко в интервью “Ъ” заявляла о том, что в России необходимо создать три информационные системы в сфере экологии: «Одна — в обращении с ТКО. Это должна быть ФГИС (федеральная государственная информационная система), состоящая из федсхемы (федеральной схемы обращения с отходами) как цифровой платформы и большого блока контроля за расширенной ответственностью исполнителей — с утилизаторами, отчетами, выпущенными в оборот товарами и так далее».

О результатах первого года работы на посту вице-премьера — в интервью Виктории Абрамченко “Ъ”.

Анна Васильева