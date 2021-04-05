На ремонт здания Нижегородского выставочного комплекса выделили 21 млн рублей

Автономная некоммерческая организация «Центр 800» проводит запрос предложений по сохранению объекта культурного наследия «Здание, где располагалась Нижегородская городская управа…» на площади Минина и Пожарского. Там располагается Нижегородский государственный выставочный комплекс (НГВК). Начальная (максимальная) стоимость работ составляет 21,6 млн руб.

Согласно техническому заданию, необходимо провести реконструкцию фасадов и кровли, установить систему кондиционирования и вентиляции воздуха и смонтировать архитектурную подсветку здания. Работы должны завершить до 30 июня 2020 года.

Заявки принимают до 7 апреля, итоги подведут после 15 мая.

Как ранее сообщалось, внутренние помещения НГВК также планируется отреставрировать. Обновленные залы планируют отдать под выставку искусства XX века из музейных и частных коллекций.

Как НГВК объединяют с художественным музеем – в материале “Ъ-Приволжье” «Музей не спешит на выставку».

Анастасия Еремина