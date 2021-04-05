Строительство разворотного кольца на улице Московской в Краснодаре завершено

Разворотное кольцо на ул. Московской достроено и с завтрашнего дня, 6 апреля, в районе ул. Московской и Солнечной движение трамваев будет возобновлено, сообщает в своем Telegram-канале мэр Краснодара Евгений Первышов.

«Мы планировали начать движение с 8 апреля, однако подрядчик выполнил работы ранее намеченного срока. Сразу предупреждаю, еще не готов остановочный комплекс на кольце. Его возведение закончат к концу недели. Поэтому посадка и высадка пассажиров будет проводиться там, где сейчас находится конечная остановка челночного трамвая. Это неудобство придется немного потерпеть», - сообщил господин Первышов. Он также отметил, что маршруты трамваев изменены не будут, а челночный маршрут №0 прекратит свою работу.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, с 16 января 2021 года стартовало строительство трамвайной линии от улицы Солнечной до улицы Петра Метальникова. Это первое строительство новой трамвайной линии в Краснодаре более чем за 20 лет. Протяженность ветки — 5,47 км.

Андрей Ульченко