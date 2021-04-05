Замглавы подмосковного Богородска отправлен под домашний арест

Суд в Ярославле поместил под домашний арест первого заместителя главы администрации Богородского городского округа Мособласти Эдуарда Гребенщикова. Источники «РИА Новости» и ТАСС в силовых структурах региона сказал, что уголовное дело в отношении господина Гребенщикова связано с делом депутата Ярославской облдумы Романа Фомичева.

Господина Гребенщикова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), он помещен под домашний арест до 2 июня, сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова. Она не смогла уточнить детали обвинения.

По данным СМИ, Эдуарду Гребенщикову инкриминируют преступление, совершенное в период, когда он работал заместителем руководителя аппарата правительства Ярославской области. Это было в 2016–2018 годах.

Господина Фомичева задержали сотрудники регионального следственного управления СКР по подозрению в совершении коррупционного преступления. В следственном управлении уточнили, что коррупционное преступление было выявлено сотрудниками ФСБ. 3 апреля судьей Кировского районного суда было принято решение об избрании меры пресечения в отношении Романа Фомичева в виде домашнего ареста сроком до 30 мая.