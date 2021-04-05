Смешение эпох

5 апреля состоялась 27-я премия Гильдии киноактеров Sag Awards, которая прошла в этом году в онлайн-формате. «Коммерсанъ Стиль» рассказывает о самых эффектных образах ее участников.

Эми Адамс

Актриса была номинирована на премию за роль в фильме «Деревенская элегия». Ее образ в ассиметричном платье Celine подчеркнули украшения Cartier и естественный макияж с укладкой в стиле «золотого века» Голливуда.

Аня Тейлор-Джой

Актриса получила еще одну награду за главную роль в сериале «Ход королевы». Для церемонии она выбрала макияж с легкими стрелками, помаду кирпично-красного оттенка и - неожиданный акцент – нюдовый маникюр с графичными черными полосками.

Керри Милиган

Актриса была номинирована на роль в фильме «Обещающая молодая женщина». Ее образ виртуальной ковровой дорожки от лондонского визажиста Эммы Уайт был сакцентирован на красной помаде и бледной сияющей коже.

Эль Фаннинг

Эль Фаннинг выступила в образе Бриджит Бардо: черная подводка для глаз, персиковые румяна, нарочито растрепанные волосы.

Керри Вашингтон

Актриса выбрала мерцающий васильковый синий от головы до ног: тени, маникюр, украшения – все в едином стиле.

Лили Коллинз

Лили Коллинз, которую мы ждем в продолжении сериала «Эмили в Париже» выбрала для церемонии лаконичную укладку волос, сиреневый дымчатый макияж глаз и помаду естественного оттенка.

Эмма Корин

Звезда сериала «Корона» Эмма Коррин выступила неожиданном для нее стиле гранжа 90-х с платиновыми волосами с розоватыми бликами и практически отсутствием макияжа.

Мария Бакалова

Мария Бакалова в классическом образе: платье Dior в пол и ярко-красная помада.

Зося Мамет

Макияж актрисы создала визажист Лиза Аарон, которая сделала акцент на металлические стрелки с переливами цвета и кожу, чуть подсвеченную румянами и тенями для век естественных оттенков.

Ванесса Кирби

Тщательно уложенные брови, удлиненные четко прокрашенные ресницы и красные губы – визажист Кети Денно придумала для актрисы классический голливудский макияж.

Никола Кофлан

Актриса из сериала «Бриджертоны» в нео-готическом образе: почти выбеленные брови, дымчатые тени на глазах, бледная кожа и ярко-красные губы.

Ирина Кириенко