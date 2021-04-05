Дорога в Геленджике расчищена от сошедшего оползня

Федеральная трасса в Геленджике между селами Возрождение и Михайловский Перевал очищена, об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Геленджика Алексей Богодистов.

«К этому часу все работы по расчистке федеральной трассы от сошедшего оползня завершены. Движению ничего не препятствует», - сообщил он.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, инцидент произошел 5 апреля около 6:00. По данным главы города, на расчистке было задействовано 10 рабочих, два грузовика «КамАЗ», погрузчик и экскаватор. Из-за оползня оказалось ограничено движение по одной из полос, однако полностью движение не перекрывалось.

Андрей Ульченко