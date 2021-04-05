В возрасте 84 лет умер спортивный комментатор Владимир Гендлин. В марте он перенес инфаркт, а позднее заболел коронавирусом, на фоне которого развилась пневмония, сообщают «Ведомости. Спорт».

В молодости Владимир Гендлин занимался боксом (провел 51 бой с одним поражением), был мастером спорта. Был одним из первых, кто в 1990-е годы занялся менеджментом в сфере российского профессионального бокса, который в СССР находился в статусе жанра, по сути, запрещенного. А вскоре он начал комментировать трансляции этого вида и на телевидении. Работал тележурналистом в Волгограде, в середине 1990-х создал программу «Большой ринг» на НТВ. В 1994–2016 годах работал комментатором на НТВ и «НТВ-Плюс», с 2000 года также комментировал трансляции на «Первом канале».

Именно с его спокойным негромким голосом, с его иногда резкими, но слишком точными формулировками во многом ассоциировался бокс у отечественных поклонников вида на протяжении многих лет. Этот голос сопровождал поединки всех героев ринга современности — Майка Тайсона, Леннокса Льюиса, Владимира Кличко, Константина Цзю. А генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев назвал его работу «классикой комментаторского искусства». Впрочем, высочайшую оценку она получила не только внутри спортивного сообщества: Владимир Гендлин дважды удостоился премии ТЭФИ.