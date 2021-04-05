Погрузка на СвЖД в марте выросла на 2,8%

В марте погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) составила 12,7 млн тонн — это на 2,8%, чем за март 2020 года, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Грузооборот за прошедший месяц по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 2,2% и составил 18,9 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 2,4%, до 24,1 млрд тонно-км. В период с января по март грузооборот на СвЖД составил 52,5 млрд тарифных тонно-км (-1,2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 67,1 млрд тонно-км (-0,2%).

С начала 2021 года погрузка составила 35,8 млн тонн, что на 4,6% больше относительно уровня аналогичного периода 2020 года. За три месяца на СвЖД погружено:

нефти и нефтепродуктов — 10,1 млн тонн (-3,8% к январю-марту 2020 года);

строительных грузов — 5,3 млн тонн (+0,1%);

черных металлов — 2,5 млн тонн (+3,5%);

лома черных металлов — 0,5 млн тонн (+10,7 %);

железной и марганцевой руды — 3,1 млн тонн (+1,6%);

химических и минеральных удобрений — 4,6 млн тонн (рост в 1,2 раза);

промышленного сырья и формовочных материалов — 2,8 млн тонн (рост в 1,5 раза);

цемента — 0,8 млн тонн (рост в 1,3 раза);

лесных грузов — 0,6 млн тонн (-5,9%);

цветной руды и серного сырья — 1,4 млн тонн (-11,3%);

химикатов и соды — 0,9 млн тонн (+4,7%);

кокса — 0,6 млн тонн (+13,7%).

Погрузка в целом на РЖД в марте текущего года составила 109,4 млн тонн, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Погрузка с января по март составила 307,2 млн тонн, что на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в феврале погрузка на СвЖД составила 11,3 млн тонн (рост на 3,4%).

Ирина Пичурина