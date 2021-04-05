В Краснодаре начали проектирование «Народного парка» в Комсомольском микрорайоне

В Краснодаре 5 апреля 2021 года начали проектирование «Народного парка» в Комсомольском микрорайоне. Об этом на еженедельном аппаратном совещании в администрации города рассказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

Проектные работы продлятся в течение месяца. Дизайн-проект разработан специалистами МКУ «Центр озеленения и экологии». Жители концепцию утвердили, но их пожелание — максимально оставить зеленые насаждения, которые растут на этом месте, минимизировать укладку плитки. По словам господина Белого, при проектировании территории будут учтены все пожелания горожан, прозвучавшие к ходе общественного обсуждения.

Директор департамента муниципальной собственности и городских земель Илья Павлов рассказал, что к настоящему моменту почти все земельные участки, на которых расположен парк, находятся в муниципальной собственности. Их площадь составляет 1,9 га. По одному объекту заявление находится на госрегистрации, еще по одному участку ведутся судебные разбирательства. На стадии экспертизы находится вопрос по его изъятию. Кроме того, есть еще несколько перспективных участков, которые тоже войдут в проект.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в феврале 2021 года глава Краснодара Евгений Первышов опроверг слухи о застройке «Народного парка» в Комсомольском микрорайоне. По его словам, расположена в зоне рекреационного назначения, поэтому строительство любых объектов, в т.ч. капитальных, там запрещено.

«Народный парк» – крупнейшая зеленая зона в Комсомольском микрорайоне Краснодара, расположен на берегу Карасунского водоема. Изначально благоустраивался силами местных жителей и волонтеров, за что и получил название «народный».

В феврале 2020 года глава Краснодара Евгений Первышов рассказал, что парк возвращен в собственность муниципалитета. Ранее, в июле 2019 года администрация города сообщила, что власти разработают проект благоустройства этой территории.

В апреле 2021 года в ходе акции «Краснодару — 10 тысяч деревьев» в «Народном парке» высадили 50 саженцев ясеня, черемухи, липы, ивы и клена.

Алексей Белянин