Правительство РФ пока не получало поручений о поддержке нижегородской агломерации

В аппарат правительства Российской Федерации не поступали поручения президента Владимира Путина по результатам совещания 31 марта. Об этом “Ъ-Приволжье” сообщили в пресс-службе правительства.

31 марта на совещании с членами правительства РФ нижегородский губернатор попросил Владимира Путина оказать поддержку Нижегородской области по софинансированию проектов агломерации на сумму около 200 млрд руб. Среди важных проектов Глеб Никитин назвал редевелопмент исторической части Нижнего Новгорода, развитие ОЭЗ «Кулибин», реализацию новой транспортной схемы нижегородской агломерации, строительство дублера проспекта Гагарина, IT-квартала и нового студенческого кампуса ННГУ. По словам губернатора совокупная стоимость комплексной программы на ближайшие десять лет превышает 460 млрд руб., однако больше половины этих средств готовы вложить «частные инвесторы и ресурсоснабжающие организации».

Президент поблагодарил губернатора за доклад. «Спасибо, Глеб Сергеевич. Вы мне и раньше докладывали об этих проектах, они, безусловно, интересные и перспективные для развития Нижнего, в высшей степени, конечно, целесообразны. Надо будет доработать там детали, это само собой разумеется. Но на что хотел бы обратить внимание, с чем мы иногда сталкиваемся: сталкиваемся с тем, что Вы сейчас сказали, что финансирование этих проектов в значительной степени, больше половины, должно быть обеспечено за счёт частных финансовых источников. Нужно очень внимательно за этим следить, с тем чтобы не сложилась ситуация, которая иногда возникает, мягко скажем, а именно: государство вкладывает свою часть, а потом оказывается, что ваш партнёр, частная компания, по каким-то соображениям – объективного, субъективного характера – свою часть не выполняет. Вот здесь точно совершенно нужно продумать гарантии исполнения обязательств всеми сторонами. Спасибо за Ваши предложения»,– ответил Владимир Путин. Со стенограммой совещания можно ознакомиться здесь.

Иван Сергеев