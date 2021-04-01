На развитие нижегородской агломерации намерены направить 460 млрд рублей

Губернатор Глеб Никитин представил первый этап программы развития нижегородской агломерации президенту России Владимиру Путину. Стенограмма встречи опубликована на сайте президента.

В программу включили четыре проекта. Первый – редевелопмент исторического центра Нижнего Новгорода. Там планируется создать IT-квартал и разместить новый кампус IT-факультета университета Лобачевского. По словам губернатора, проект позволит вовлечь в городскую жизнь более 250 га, организовать около 20 тыс. рабочих мест и обеспечить рост туристического потока.

Второй проект – это развитие южной территории города для жилищного строительства с выходом почти 7 млн кв. м жилья. Подразумевается также развитие инфраструктуры, в том числе, строительство дублера проспекта Гагарина. Третий проект – это комплексная реформа системы общественного транспорта, чтобы обеспечить ежегодное перемещение более 500 млн граждан. Четвертый проект – создание особой экономической зоны «Кулибин». Это более 600 га промышленной территории, которая, по словам Глеба Никитина, позволит привлечь до 100 млрд частных инвестиций.

Для реализации этих четырех проектов потребуется около 460 млрд руб., по словам губернатора. Большую часть средств – 57%, или 267 млрд руб. – власти намерены получить от частных инвесторов и ресурсоснабжающих организаций. «Оставшаяся часть, около 200 миллиардов рублей, – это, безусловно, публичное обязательство, это государственные инфраструктурные расходы»,– сообщил Глеб Никитин.

Владимир Путин назвал эти проекты интересными и перспективными. Президент отметил, что необходимо доработать детали и обратил внимание губернатора на вопрос финансирования из частных источников. «Нужно очень внимательно следить, чтобы не сложилась ситуация, которая иногда возникает, а именно: государство вкладывает свою часть, а потом оказывается, что ваш партнер, частная компания, по каким-то соображениям – объективного, субъективного характера – свою часть не выполняет»,— сказал президент. Он добавил, что нужно продумать гарантии исполнения обязательств всеми сторонами.

Анастасия Еремина