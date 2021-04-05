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Фото: Фото: Евгений Вдовин, 161.ru

Суд отменил штраф ростовскому журналисту, задержанному на акции в поддержку Навального

Ростовский областной суд отменил решение Кировского районного суда, который назначил штраф в 10 тыс. руб. бывшему журналисту ростовского издания DonDay.ru Макару Паламаренко. Журналист освещал несанкционированное шествие в поддержку Алексея Навального 31 января, его задержали на Пушкинской улице в центре Ростова и составили протокол за участие в несанкционированном собрании (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ). Об этом “Ъ-Юг” рассказал сам господин Паламаренко.

«Суд принял во внимание фотографию, которая была сделана в момент задержания. На ней видно, что на мне была пресс-карта»,— рассказал журналист.

Напомним, 31 января в Ростове-на-Дону прошло несанкционированное шествие в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По подсчетам “Ъ-Юг”, в ней приняли участие около 350 человек. Во время акции также была задержана главный редактор газеты «Батайское время» Светлана Шишканова. По решению суда она отсидела 10 суток ареста.

Наталья Шинкарева


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