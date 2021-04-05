ВТБ Лизинг передал техники на 31,5 млн рублей грузоперевозчику в Краснодарском крае ВТБ Лизинг профинансировал 6 тягачей с пробегом марки Mercedes-Benz Actros компании по доставке грузов в Краснодарском крае. Машины общей стоимостью 31,5 млн рублей переданы на условиях финансового лизинга с авансом 40% сроком на 2 года. Поставщиком выступило ООО «Компания Автотрак».

Транспортная компания будет использовать тягачи для доставки мелкогабаритных грузов различных заказчиков из Москвы в Краснодарский край. Расширение автопарка позволит ей увеличить объем сборных перевозок в 1,5 раза.

За счет приобретения машин в лизинг грузоперевозчик сэкономит более 10 млн рублей на налогах. В течение срока лизинга он сможет получить вычет по налогу на добавленную стоимость до 5,3 млн рублей за всю технику, а также уменьшить налог на прибыль в таком же размере за счет отнесения лизинговых платежей на расходы*. Также ВТБ Лизинг предложил компании специальные условия на страхование машин по каско. Скидка по договору страхования составила 35% от первоначального расчёта, что позволило дополнительно снизить расходы более чем на 380 тыс. рублей.

ВТБ Лизинг финансирует подержанные автомобили на условиях минимального аванса в размере 10% от стоимости машины сроком от 1 года до 5 лет. Программа действительна для тех предпринимателей, которые работают на рынке не меньше года. Доля переданных в лизинг б/у автомобилей в портфеле компании за 2020 год составляет 2,7%, из них 60% – это легковые машины и 40% – грузовые. Самыми популярными среди подержанных грузовиков у клиентов компании в 2020 году стали марки Volvo, MAN, Schmitz, SCANIA и КАМАЗ.

ВТБ Лизинг работает в Краснодаре с 2013 года. За это время компания передала более 5,5 тыс. транспортных средств примерно трем тыс. предприятий из сегмента малого и среднего бизнеса региона. На локальном рынке ВТБ Лизинг работает с любой техникой – от легковых автомобилей до специализированных машин. В 2020 году региональное подразделение компании профинансировало приобретение имущества на сумму свыше 1,9 млрд рублей.

* За счет возврата НДС: с 1 автомобиля – 960 645 руб., НДС с 6 автомобилей – 5 363 924 руб. За счет отнесения лизинговых платежей на расходы:с 1 автомобиля – 960 645 руб., с 6 автомобилей – 5 363 924 руб.