Более 900 коек Госпиталя для ветеранов войн переведут в режим оказания плановой медпомощи

С 30 марта в Петербурге планируется перевод в штатный режим работы 901 инфекционной койки в Госпитале для ветеранов войн. В новом корпусе стационара останутся 307 коек для пациентов с коронавирусом.

По данным межведомственного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, количество заболевших COVID-19 за неделю снизилось на 1,96 %. Общее количество госпитализированных взрослых пациентов с COVID-19 и пневмониями уменьшилось на 5,6 %. Снижение общего количества активно больных говорит о снижении распространения вируса.

Напомним, что за прошедшие сутки в Петербурге выявили 697 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области — 98.