Путин поручил уменьшить разницу в ценах между Дальним Востоком и другими регионами

Президент России Владимир Путин поручил проанализировать уровень и динамику цен на сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Президент считает необходимым принять меры, чтобы сократить разрыв цен в ДФО по отношению к средним по России уровням. Соответствующие поручения были даны по итогам мартовского совещания с членами правительства, полный перечень опубликован на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение поручения по анализу цен назначен премьер-министр Михаил Мишустин, а также главы регионов ДФО. Доклад о проделанной работе необходимо представить до 1 июня 2021 года.

В числе других поручений, касающихся Дальнего Востока:

проанализировать доступность воздушных перевозок по внутренним маршрутам из ДФО и обратно;

представить предложения по увеличению объемов и степени переработки водных биологических ресурсов ДФО, а также по мерам поддержки доставки рыбы из округа в европейскую часть России для снижения ее стоимости (представить доклад до 15 мая);

представить предложения по развитию переработки масличных культур в ДФО, в том числе при осуществлении экспортных поставок (доклад — до 1 июня, далее — ежегодно);

проанализировать итоги выполненного первого этапа концепции демографической политики Дальнего Востока до 2025 года, актуализировать мероприятия и целевые показатели второго этапа (выполнить до 1 июля);

рассмотреть вопрос о введении нового портового сбора за уголь, переваливаемый в морских портах в ДФО, и об использовании полученных средств для поддержки субъектов МСП в сфере туризма на территории округа (представить доклад до 1 июля);

определить дополнительные меры господдержки для развития сети межрегиональных и местных перевозок авиакомпании, основной деятельностью которой являются перевозки пассажиров и грузов в ДФО, обеспечить приоритетное использование ею отечественной авиатехники (срок — до 15 декабря, промежуточный доклад — до 15 мая);

рассмотреть возможность реализации масличных культур, выращенных в ДФО, на биржевых торгах (доклад — до 31 декабря);

проработать необходимость дополнительных мер для развития региональных систем здравоохранения;

представить предложения для повышения предложения на первичном рынке жилья в ДФО, в том числе по программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда» (доклад — до 1 июня).

О скачках цен на сельхозпродукцию на Дальнем Востоке Владимир Путин заявил во время совещания 10 марта. По его словам, в ДФО «немало делается» для поддержки сельского хозяйства. «Но нужно сделать все, чтобы рост цен на сельскохозяйственную продукцию в Дальневосточном федеральном округе не превышал среднероссийский уровень, а он скачет, этот рост цен»,— заявил тогда президент (цитата по ТАСС).

О том, какие поручения президента по ДФО не выполнили, читайте в материале “Ъ” «Дальний Восток ждет решений».