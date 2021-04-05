Красноярцев научат родину любить

Красноярские парламентарии разработали законопроект о патриотическом воспитании граждан. Они намерены законодательно закрепить финансирование мероприятий, призванных сформировать у граждан «высокое патриотическое сознание и чувства верности своему Отечеству»: конкурсы социальных инициатив, исследовательских краеведческих работ и т. д. Депутаты считают закон своевременным для «формирования ориентиров», учитывая активное участие молодежи в январских несанкционированных митингах в поддержку политика Алексея Навального.
Спикер красноярского парламента Дмитрий Свиридов, член комитета по бюджету Людмила Магомедова (оба — депутаты от «Единой России») и прокурор региона Роман Тютюник разработали законопроект о патриотическом воспитании жителей региона. В отличие от действующего федерального закона об усилении патриотического воспитания в российских школах и вузах, региональная инициатива подразумевает патриотическое воспитание всех жителей края — и взрослых и детей.
Депутаты предлагают законодательно закрепить проведение мероприятий, посвященных памятным датам и дням воинской славы России: концерт классической музыки под открытым небом «Музыка мира против войны!», международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой», ежегодные фестивали народного художественного творчества и мероприятия по патриотическому воспитанию детей (конкурсы социальных инициатив, исследовательских краеведческих работ и др.).
Кроме того, у законопроекта есть и финансовая составляющая. «Это позволит повысить статус таких мероприятий, обеспечить их стабильное финансирование и увеличить охват участников. Сегодня перед принятием бюджета приходится каждый раз объясняться с минфином на предмет крайней важности финансирования того или иного мероприятия патриотической направленности, поскольку обязанности их финансирования у минфина нет»,— объяснила Людмила Магомедова. По ее словам, об ответственности граждан за неучастие в этих мероприятия «не может быть и речи». Дополнительных средств краевого бюджета в 2021 году на реализацию законопроекта не потребуется, так как финансирование мероприятий на этот год и плановый период 2022/23 годов (около 10 млн руб.) уже утверждено в бюджете края, сообщают авторы инициативы.
Заместитель председателя заксобрания, член фракции ЛДПР Алексей Кулеш полагает, что законопроект не доработан и к нему есть много вопросов: «Если высокое патриотическое сознание, готовность к выполнению гражданского долга указаны целью патриотического воспитания, то насколько измеримы эти понятия? Как мы сможем определить эффективность расходов на эти цели?»
Замруководителя фракции КПРФ в парламенте Андрей Новак, напротив, считает законопроект своевременным: «Мы сделали огромный пробел в молодежной политике, в том числе и в патриотическом воспитании. Этот провал явно был виден на январских акциях протеста в поддержку Алексея Навального, на которые вышло много молодежи».
Напомним, в январе этого года на несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального в Красноярске приняли участие от 1 тыс. до 5 тыс. человек, более 190 человек были задержаны.
Законопроект он считает попыткой продемонстрировать федеральным властям активность по борьбе с этим явлением. Однако, по его словам, механизм работы законопроекта не понятен, регулировать понятие патриотизма с его помощью неконструктивно, а для финансирования патриотических мероприятий можно было издать обычное распоряжение. В крае еще не было прецедентов, когда патриотические мероприятия отказывались бы финансировать, отмечает политолог Александр Чернявский: «К повышению уровня патриотизма нужно подходить комплексно, а воспитывать это чувство у сформировавшихся людей поздно».