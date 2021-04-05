Красноярцев научат родину любить

Красноярские парламентарии разработали законопроект о патриотическом воспитании граждан. Они намерены законодательно закрепить финансирование мероприятий, призванных сформировать у граждан «высокое патриотическое сознание и чувства верности своему Отечеству»: конкурсы социальных инициатив, исследовательских краеведческих работ и т. д. Депутаты считают закон своевременным для «формирования ориентиров», учитывая активное участие молодежи в январских несанкционированных митингах в поддержку политика Алексея Навального.

Спикер красноярского парламента Дмитрий Свиридов, член комитета по бюджету Людмила Магомедова (оба — депутаты от «Единой России») и прокурор региона Роман Тютюник разработали законопроект о патриотическом воспитании жителей региона. В отличие от действующего федерального закона об усилении патриотического воспитания в российских школах и вузах, региональная инициатива подразумевает патриотическое воспитание всех жителей края — и взрослых и детей.

Депутаты предлагают законодательно закрепить проведение мероприятий, посвященных памятным датам и дням воинской славы России: концерт классической музыки под открытым небом «Музыка мира против войны!», международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой», ежегодные фестивали народного художественного творчества и мероприятия по патриотическому воспитанию детей (конкурсы социальных инициатив, исследовательских краеведческих работ и др.).

Законопроект, считают его авторы, поможет «сформировать у граждан высокое патриотическое сознание, чувство верности своему Отечеству, готовность к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины».

Кроме того, у законопроекта есть и финансовая составляющая. «Это позволит повысить статус таких мероприятий, обеспечить их стабильное финансирование и увеличить охват участников. Сегодня перед принятием бюджета приходится каждый раз объясняться с минфином на предмет крайней важности финансирования того или иного мероприятия патриотической направленности, поскольку обязанности их финансирования у минфина нет»,— объяснила Людмила Магомедова. По ее словам, об ответственности граждан за неучастие в этих мероприятия «не может быть и речи». Дополнительных средств краевого бюджета в 2021 году на реализацию законопроекта не потребуется, так как финансирование мероприятий на этот год и плановый период 2022/23 годов (около 10 млн руб.) уже утверждено в бюджете края, сообщают авторы инициативы.

Заместитель председателя заксобрания, член фракции ЛДПР Алексей Кулеш полагает, что законопроект не доработан и к нему есть много вопросов: «Если высокое патриотическое сознание, готовность к выполнению гражданского долга указаны целью патриотического воспитания, то насколько измеримы эти понятия? Как мы сможем определить эффективность расходов на эти цели?»

Депутат считает, что понятие патриотизма «крайне сложно поддается искусственному формированию и уж тем более не поддается прямому законодательному регулированию».

Замруководителя фракции КПРФ в парламенте Андрей Новак, напротив, считает законопроект своевременным: «Мы сделали огромный пробел в молодежной политике, в том числе и в патриотическом воспитании. Этот провал явно был виден на январских акциях протеста в поддержку Алексея Навального, на которые вышло много молодежи».

Напомним, в январе этого года на несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального в Красноярске приняли участие от 1 тыс. до 5 тыс. человек, более 190 человек были задержаны.

Политолог Илья Гращенков полагает, что причиной разработки законопроекта является обеспокоенность властей участием молодежи в несанкционированных акциях.

Законопроект он считает попыткой продемонстрировать федеральным властям активность по борьбе с этим явлением. Однако, по его словам, механизм работы законопроекта не понятен, регулировать понятие патриотизма с его помощью неконструктивно, а для финансирования патриотических мероприятий можно было издать обычное распоряжение. В крае еще не было прецедентов, когда патриотические мероприятия отказывались бы финансировать, отмечает политолог Александр Чернявский: «К повышению уровня патриотизма нужно подходить комплексно, а воспитывать это чувство у сформировавшихся людей поздно».

Юлия Сасевич, Новосибирск