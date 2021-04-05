«Эльза Перетти совершила настоящую революцию»



Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, почему почетный дизайн-директор Tiffany & Co. Джон Лоринг выделяет работы Эльзы Перетти.



Несколько лет назад мне посчастливилось познакомиться в Нью-Йорке с дизайн-директором Tiffany & Co. с 1979 по 2008 год, позднее почетным дизайн-директором Джоном Лорингом. Человеком, определившим не только историю Tiffany на несколько десятилетий, но и вообще историю ювелиров оного искусства. Лоринг много рассказал на той встрече о дизайнерах, с которым сотрудничал и которые работали под его началом.

«Эльза Перетти была тем дизайнером, который совершил настоящую революцию в украшениях из серебра. Она дала то, что было нужно молодым женщинам. Украшения с бриллиантами были, с одной стороны, слишком дороги для них, с другой — не очень-то и подходили их образу жизни. А Эльза продумала для них крупные серебряные браслеты и другие похожие украшения. В этом вообще история Tiffany & Co.: люди часто думают, что знают, чего они хотят, а мы предлагаем им что-то новое, что-то иное, и именно это становится желанным».

К бриллиантам Перетти тоже имела отношение. Одна из знаменитых ее коллекций — Diamonds by the Yard. Бриллианты на каждый день — модные, подходящие хоть к хиппи-луку, а главное — те, что женщина могла купить себе сама. В Нью-Йорк Эльза приехала в 1960-х, работала моделью, со временем стала независимым ювелирным дизайнером. В 1974-м, уже будучи известной, она подписала контракт с Tiffany.

В марте Перетти умерла в возрасте 80 лет. Украшения ее не просто продолжают хорошо продаваться в бутиках Tiffany & Co., они ничуть не менее актуальны и желанны, чем раньше.