«Индивидуализация внешнего облика вышла на новый уровень»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие облицовочные решения применяются чаще всего.

Объем предложения в столичных новостройках снижается, но конкуренция на рынке не исчезает. Внешний облик проектов застройки — один из ключевых элементов соперничества девелоперов, и в последние годы здесь отмечаются значительные перемены. Эксперты группы «Родина» выделяют несколько основных трендов в подходах к формированию фасадных решений.

Первый — это то, что «красивые фасады», не значит, «дорогие». Для создания презентабельного образа объекта девелоперам не обязательно нужно применять эксклюзивные и дорогостоящие отделочные материалы. Эффектно могут смотреться и недорогие облицовочные решения, ведь качество имитации натуральных фактур достигло высокого уровня. К примеру, на композитные панели наносится текстурное покрытие на основе полиэфирных смол, которое делает их похожими на дерево, металл или камень.

Клинкерные фасадные панели выполняют в виде кирпича или каменной кладки. Все эти материалы сейчас применяют при строительстве объектов разных сегментов, сближая качество и эстетику их внешнего вида. Еще один тренд — яркие цвета в новостройках встречаются все реже. Решение вышло из моды. Неестественные для природы или сложившейся городской застройки цвета можно найти лишь в некоторых жилых комплексах эконом- и изредка комфорт-класса.

Третье — материалы и технологии для фасадов стали сложнее. И особенно выделяется направление высоток. Фасады таких объектов должны быть ориентированы на восприятие с расстояния, когда ни текстуры, ни зачастую цвет уже не работают. На первый план выходят пропорции и свойства материалов. Фасадные решения таких зданий создаются крупными мазками, когда целостность изображения можно видеть только издалека.

В целом, отмечают эксперты, индивидуализация внешнего облика новостроек вышла на новый уровень. Многие девелоперы стараются возвести не только уникальный, но и авторский проект.