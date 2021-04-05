На Кубани будут судить владельца нарколаборатории, в которой нашли 20 кг мефедрона

На Кубани направлено в суд уголовное дело, возбужденное в отношении организатора нарколаборатории из Крыловского района. У себя дома он произвел и хранил 20 кг производного N-метилэфедрона и более 7 кг прекурсора (ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 и ч. 2 ст. 228.3 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по краю обнаружили наркотики в доме у обвиняемого во время осмотра. Было найдено наркотическое средство, производное N-метилэфедрона, общей массой свыше 20 кг и прекурсор, необходимый для изготовления с наркотика, общей массой более 7,2 кг, что подтвердила проведенная экспертиза, а также оборудование и фасовочные материалы. По данным следствия, сбывать произведенное мужчина собирался путем тайниковых закладок.

На период предварительного следствия обвиняемый был заключен под стражу. Уголовное дело в отношении него с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Как писал “Ъ-Кубань”, ранее житель Тиммашевска, организовавший производство мефедрона на летней кухне, получил 17 лет колонии.

Виктория Колганова