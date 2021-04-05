Вячеслав Гладков раскритиковал дорожный ремонт в Белгородской области

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании в понедельник, 5 апреля, раскритиковал подчиненных за качество ямочного ремонта дорог в регионе.

Причиной стал доклад курирующего отрасль вице-губернатора и руководителя департамента строительства и транспорта облправительства Евгения Глаголева о системе трехэтапного контроля за ремонтом.

«Системы контроля нет. Выстроенная система — это сами выполнили, сами у себя проверили. Никакой независимой экспертизы у нас нет, качество работ после вас — отвратительное. А я слышу от вас одно — 22 миллиарда. О технологиях ни одного слова. Главное одно — дайте денег и не спрашивайте за результат. Отвратительный ямочный ремонт, на мой взгляд — происходит беда»,— заявил врио губернатора.

Он поручил разобраться в ситуации контрольному управлению облправительства и департаменту строительства.

На прошлой неделе на совещании в понедельник господин Гладков раскритиковал работу мэрии Белгорода за уборку городских улиц.

Сергей Калашников