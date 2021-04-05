Отель в историческом доме Вавельберга получил дату открытия

6 апреля состоится техническое открытие пятизвездочного отеля Wawelberg в здании доходного дома Вавельберга на пересечении Невского проспекта и Малой Морской улицы. Первых гостей гостиница примет в середине месяца.

Об этом рассказал «РБК Петербург». Как сообщила директор по развитию бизнеса Wawelberg Анна Шапиро, к концу апреля в отеле откроется большинство номеров и общественных зон. Всего в гостинице будет 79 номеров на 158 человек. Общая сумма инвестиций за все время работ по реконструкции здания составила 1,5 млрд рублей.

Реконструкция особняка Вавельберга длилась с 2011 года. За этот срок здание сменило нескольких владельцев, в настоящий момент оно принадлежит ООО «Приор-недвижимость». Разрешение на реконструкцию и размещение в особняке отеля Главгосэкспертиза выдала в 2019 году.