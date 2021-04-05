Mercedes-Benz раскрыл характеристики электромобиля EQS

Mercedes-Benz EQS. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz EQS. Фото: Mercedes-Benz

Как сообщает немецкий автопроизводитель, 333-сильная версия EQS 450+ получит один мотор и задний привод, а 524-сильный EQS 580 4Matic оснастят двумя моторами и полным приводом. Для модели предложат батареи на 90 кВт/ч или 107,8 кВт/ч с 400-вольтовой архитектурой и поддержкой зарядных станций мощностью до 200 кВт — в течение трех лет после покупки владельцы смогут бесплатно заряжаться на сети станций Mercedes me Charge. Заявлено, что максимальный запас хода Mercedes-Benz EQS без подзарядки составит до 700 км, а максимальная скорость ограничена 210 км/ч.

В оснащение Mercedes-Benz EQS войдут пневматическая подвеска, система рекуперации энергии на торможениях, штатная навигация сможет выстраивать маршрут с учетом расхода энергии и наличия зарядных станций на пути. В Японии клиентам предложат электромобиль с возможностью подключения к машине внешних электроприборов.

Заявлено, что EQS станет самым аэродинамичным серийным автомобилем в мире с коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,206. Кроме того, более 80 кг компонентов нового электромобиля Mercedes-Benz сделаны из ресурсосберегающих материалов (вторсырья и возобновляемого сырья).

Напомним, ранее был рассекречен дизайн интерьера Mercedes-Benz EQS. Официальная премьера модели, которая получит несколько вариантов оформления кузова и салона, а также «заряженную» AMG-версию, состоится 15 апреля.