Оборот сервиса igooods вырос в 1,5 раза

Оборот сервиса доставки продуктов igooods по итогам первого квартала 2021 года достиг 1,6 млрд рублей,. Данный результат в 1,5 раза больше, чем показатели, полученные за январь – март 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе компании, за первые три месяца сервисом было доставлено 436 тыс. заказов по стране, на 44% больше, чем за тот же период в 2020 году. Средний чек составил 3,7 тыс. рублей, за год показав рост на 7%. В Петербурге за первый квартал сервисом были доставлены 228,7 тыс. заказов на сумму 815 ,5 млн рублей. Средний чек составил 3,5 тыс. рублей.

Напомним, что за прошлый год петербургский сервис доставки продуктов выполнил более 1,8 млн доставок на общую сумму 7,8 млрд рублей. Оборот компании, по сравнению с 2019 годом, вырос в три раза. В Петербурге igooods выполнил почти 200 тыс. заказов на сумму 678,4 млн рублей. Средний чек в 2020 году составлял 3,39 тыс. руб.