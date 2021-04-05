Райффайзенбанк предлагает бесплатное снятие и переводы любой суммы с кредитной карты

Райффайзенбанк предлагает новым клиентам бесплатно снять или перевести с кредитной карты Mastercard «110 дней без процентов» любую сумму, даже равную всему лимиту, в течение месяца выпуска карты и в следующий за ним. Далее без комиссии можно будет снимать или переводить до 50 тыс. руб. ежемесячно. Оформить карту по акции можно до 30 июня 2021 года.

«С улучшением эпидемиологической обстановки люди все больше начинают путешествовать. Кредитная карта с льготным периодом не только на покупки, но и на снятие наличных и переводы — оптимальный инструмент, который не требует дополнительных расходов или обращения к сбережениям»,— отметил Андрей Спиваков, управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка.

Карта «110 дней без процентов» бесплатна в обслуживании. Снятие без комиссии доступно в банкоматах Райффайзенбанка и банкоматах партнеров. Подробнее с условиями карты «110 дней без процентов» можно ознакомиться на raif.ru.