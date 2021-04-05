Райффайзенбанк предлагает бесплатное снятие и переводы любой суммы с кредитной карты

Райффайзенбанк предлагает новым клиентам бесплатно снять или перевести с кредитной карты Mastercard «110 дней без процентов» любую сумму, даже равную всему лимиту, в течение месяца выпуска карты и в следующий за ним. Далее без комиссии можно будет снимать или переводить до 50 тыс. руб. ежемесячно. Оформить карту по акции можно до 30 июня 2021 года.
«С улучшением эпидемиологической обстановки люди все больше начинают путешествовать. Кредитная карта с льготным периодом не только на покупки, но и на снятие наличных и переводы — оптимальный инструмент, который не требует дополнительных расходов или обращения к сбережениям»,— отметил Андрей Спиваков, управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка.
Карта «110 дней без процентов» бесплатна в обслуживании. Снятие без комиссии доступно в банкоматах Райффайзенбанка и банкоматах партнеров. Подробнее с условиями карты «110 дней без процентов» можно ознакомиться на raif.ru.
АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 12 месяцев 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 9-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным банком в России в 2020 году.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более 45 тыс. сотрудников обслуживают 17,2 млн клиентов в 1900 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.