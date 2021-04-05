На три дня Уфа станет центром притяжения для промышленников страны

С 7 по 9 апреля 2021 года в Уфе пройдет Российский промышленный форум и специализированные выставки «Машиностроение», «Легпром», «Инновационный потенциал Уфы».

Фото: пресс-служба

В масштабной выставочной экспозиции примут участие около 130 компаний из 12 регионов России, в том числе Республики Башкортостан, Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Рязанской, Самарской, Тверской, Свердловской, Челябинской областей, Республики Татарстан, Удмуртской Республики.

Экспозиция выставок поделена на тематические блоки. В первом - будут представлены крупные промышленные компании России и Башкортостана. Среди участников такие предприятия как ОДК, УМПО, Молния, Гидравлика, Вертолеты России, КумАПП, Инман и другие. Второй блок ВПЕРВЫЕ продемонстрирует услуги, продукцию, разработки более 60 компаний малого и среднего предпринимательства региона. Они представят тематические разделы «Машиностроение», «Авиационный кластер РБ», «Робототехника», «Технопарки», «Средства защиты», «Мебельный кластер», «Деревообрабатывающая промышленность».

Третьим блоком станет традиционная экспозиция инновационных предприятий столицы республики – города-миллионника Уфы. В рамках экспозиции свои достижения продемонстрируют около 30 компаний, в том числе Технопарк Авиационных технологий, Индустриальный парк Промцентр, Нефтегазпарк, технопарк «Нижегородский» и другие. Здесь 8 апреля в прямом эфире на стенде Индустриального парка «Промцентр» состоится запуск линии компании «МВС Мехатроника».

Четвертый блок представит экспозицию «Легпром» с участием более 20 компаний, в том числе ГУП БХП «Агидель», «Ателье «Салават», «Ишимбайский трикотаж», «Давлекановская обувная фабрика», «Ишимбайская чулочная фабрика», «Трикотажница», «Малыш», а также ряд производств малого бизнеса

И, наконец, на открытой площади будут представлены техника Уфимского трамвайно-троллейбусного завода, Туймазинского завода бетоновозов, вертолет предприятия «Техпромсервис» и другие крупные Ключевым событием форума станет Стратегическая сессия «Технологическое развитие России: точки и пути достижения национальных целей». Модератором приглашен крупнейший эксперт в области промышленного интернета и робототехники Виталий Недельский. К разговору приглашены представители Минпромторга России, руководители ведущих отраслевых ассоциаций, топ-менеджмент крупнейших холдингов и предприятий, делегации регионов.

За три дня работы Форума состоится 25 отраслевых секций, на которых выступят более 288 спикеров из 15 городов России.

- Все события будут проходить в гибридном формате, желающие смогут увидеть онлайн- трансляции и ознакомиться с экспозицией выставки, что называется, не выходя из дома, - рассказывает генеральный директор Башкирской выставочной компании Альбина Кильдигулова. – Это наш новый формат, который позволяет расширить географию и аудиторию мероприятий.

Форум станет местом, где будут обсуждаться темы развития смарт-производства, интеллектуальных производственных систем, аддитивных технологий, цифрового машиностроения, межрегионального сотрудничества и кооперации, авиационной промышленности, повышения производительности труда.

В дни проведения форума на площадке «Легпром» в режиме нон-стоп будут проходить красочные показы коллекций башкирских дизайнеров и региональных производителей одежды.

В рамках официального открытия Российского промышленного форума, которое состоится 8 апреля, в режиме онлайн состоится официальный пуск нового производства высокопроизводительных станков стерлитамакской компании «М робо». Еще одним ярким событием дня станет передача городу Уфе 10 единиц троллейбусов с увеличенным автономным ходом на базе АО «МАЗ».

Организаторами Российского промышленного форума выступают Правительство РБ, Министерство промышленности, энергетики и инноваций РБ, Администрация ГО г.Уфа РБ, Башкирская выставочная

Уникальный мультиформатный выставочно-форумный проект традиционно поддерживают Министерство промышленности и торговли РФ, Союз машиностроителей России, Российская Ассоциация «Станкостроение».

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