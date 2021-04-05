Суд арестовал подозреваемых в нападении на семью калмыцкого предпринимателя

Элистинский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении двоих жителей Ростовской области, которых правоохранители подозревают в нападении на семью бизнесмена из Калмыкии, сообщает пресс-служба республиканского СУ СК РФ.

Напомним, на прошлой неделе в Ростове были задержаны двое мужчин, один из которых работает полицейским. В отношении них возбуждено уголовное дело об убийстве (пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105), грабеже (п. «в» ч. 4 ст. 162) и хищении оружия (п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ). По версии следствия, 6 ноября 2020 года подозреваемые проникли на территорию колбасного цеха жителя села Канукова Сарпинского района Калмыкии с целью грабежа. Злоумышленники убили рабочего с помощью металлических предметов, нанесли травмы предпринимателю и его супруге и похитили 500 тыс. руб. После этого подозреваемые ворвались в дом к бизнесмену. В жилище злоумышленники не обнаружили денег. Угрожая убийством дочери предпринимателя и его малолетним внукам, они похитили смартфон и скрылись.

Наталья Шинкарева