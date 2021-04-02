В Ростове задержали подозреваемых в нападении на семью калмыцкого бизнесмена

В отношении двоих жителей Ростовской области возбуждено уголовное дело об убийстве (пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105), грабеже (п. «в» ч. 4 ст. 162) и хищении оружия (п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ). Один из подозреваемых является полицейским. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

По данным следствия, 6 ноября 2020 года подозреваемые проникли на территорию малого предприятия жителя села Канукова Сарпинского района Калмыкии с целью грабежа. Злоумышленники убили рабочего с помощью металлических предметов и травмировали предпринимателя и его супругу. Кроме того, они похитили 500 тыс. руб. После этого подозреваемые ворвались в дом к бизнесмену. В жилище злоумышленники не нашли денег. Угрожая убийством дочери предпринимателя и его малолетним внукам, они похитили смартфон и скрылись. Их задержали в Ростовской области. «В жилищах фигурантов дела проведены неотложные обысковые мероприятия, в ходе которых изъяты предполагаемые орудия совершения преступления и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу»,— сказано в сообщении.

Наталья Шинкарева