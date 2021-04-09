Вузам нужна красная профессура

11-го февраля с. г. Совнарком постановил учредить в Москве и Петрограде институт по подготовке красной профессуры.

Это нужно для преподавания в высших школах Республики политической экономии, исторического материализма, развития общественных форм, новейшей истории и советского строительства.

Что вопрос этот давно назрел и требовал разрешения — доказывать не приходится. Не секрет, что во всех высших учебных заведениях очень часто лекции по вопросам, имеющим общественный характер, читают профессора по своим убеждениям враждебные идеям и тактике Советской власти и коммунистической партии — старые кадетствующие профессора.

Конечно, в результате такого «просвещения» всякое историческое событие, всякий жизненный факт, все то, что имеет мало-мальское общественное значение, освещается с точки зрения этих буржуазных профессоров.

И ясно, что институты красной профессуры для наших учебных заведений — громадный шаг вперед в деле коммунистического воспитания.

Логично, что туда должны идти наиболее талантливые учащиеся, которые прониклись идеями великой борьбы, поняли смысл пролетарской революции и влились в ряды сознательных пролетариев.

К сожалению, часть наших сил оторвана от науки, от школы. Партия посылала их на фронт, на партийную и советскую работу. И если они в своей работе развивали свой общественный кругозор, то все же, будучи оторванными от школьной скамьи, они ничего не приобрели за это время в теории, в науке, исходящей из книги, науке, которая нам безусловно нужна, необходима.

Наши же пролетарские школы даже высшей квалификации, даже такие, как коммунистический университет имени Свердлова, пока не могут дать нам кандидатов в красные профессора и преподавателей высшей школы. Рабочие же факультеты, техникумы готовят только учеников, а не преподавателей.

Вот почему мы должны красную учащуюся молодежь, наиболее талантливую, наиболее способную, по мере возможности снять с остальных фронтов и вернуть на фронт науки.

Статья о необходимости подготовки кадров красной профессуры для вузов появилась в газете «Известия» 17 марта 1921 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев