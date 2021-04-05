В Ростове арестовали предполагаемого участника группы, которая планировала закидать лампочками ОВД

Ворошиловский районный суд избрал меру пресечения в отношении Кирилла Скрипина, который является фигурантом дела о вандализме по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 214 УК РФ). Он останется под стражей до 23 мая включительно. Об этом “Ъ-Юг” сообщили в пресс-службе суда. Ранее он находился под обязательством о явке.

По данным источника “Ъ-Юг” в правоохранительных органах, господин Скрипин не уведомил дознавателя о выезде и был задержан на границе с Украиной в Белгородской области. «На таможенном посту он сказал, что отправляется на отдых. При нем были основные документы, что позволяет сделать вывод, что ехал он не отдыхать»,— сообщил источник.

Напомним, 26 марта в Ростове сотрудники ФСБ совместно с полицейскими задержали трех молодых людей, предположительно состоящих в экстремистской организации. По версии следствия, они планировали закидать лампочками с краской здание городского ОВД. Участники группы состояли в Telegram-чате, модераторы которого находятся в Польше. Двое других фигуранта дела тоже находились под обязательством о явке. Один из предполагаемых участников группы является несовершеннолетним.

Наталья Шинкарева