3 апреля 2021 года в ГУМе открылась выставка «Бриллианты Тиффани», посвященная 180-летней истории работы компании с бриллиантами. В течение месяца гости торгового дома смогут узнать, что делает бриллианты Тиффани особенными.

Фото: Tiffany & Co.

Выставка представляет собой исследование наследия бренда. Гости словно переносятся в мастерскую Тиффани в Нью-Йорке, где могут наблюдать, как опытные ювелиры вручную ограняют каждый бриллиант, чтобы максимально раскрыть его красоту и блеск. Серия стендов знакомит посетителей с высокими стандартами, согласно которым Тиффани закупает и обрабатывает бриллианты. Здесь можно увидеть наглядную демонстрацию экологической и социальной ответственности бренда, а также стенд о том, что только 0,04% алмазов в мире соответствуют строгим требованиям бренда, которые служат основой для первого в индустрии сертификата на бриллиант, включающего в себя его полный путь.

Фото: Tiffany & Co.

С 2020 года Tiffany выдает на все вновь приобретенные индивидуально зарегистрированные бриллианты сертификат, включающий страну или регион его происхождения, место огранки, полировки, оценки, контроля качества и установки в ювелирное украшение.

Выставка «Бриллианты Тиффани» пройдет в ГУМе с 3 по 27 апреля.