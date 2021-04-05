«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Какие есть идеи для инвесторов? Куда можно вложить миллион и более рублей? Какие комбинации есть на рынке? Об основных трендах — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Олег Богданов: Я предлагаю рассмотреть одну компанию, которая добывает золото, — Kinross Gold. Она канадская , ее тикер — KGC. По всем параметрам очень дешево выглядят акции этой компании, сейчас она стоит около $7, максимально за год цена была в районе $11, чуть выше $10, максимально за 10 лет — где-то $25. Дивидендная доходность — 1,7%, что очень неплохо. И компания демонстрирует неплохую динамику по выручке и чистой прибыли.

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