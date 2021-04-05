Еще 33 тысячи доз вакцины от COVID-19 поступили в Нижегородскую область

Нижегородская область дополнительно получила еще 33,6 тыс. доз вакцины от коронавируса COVID-19 «Спутник V», сообщил заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в Instagram. С начала вакцинации в регион поступило более 213,3 тыс. комплектов препарата (первый и второй компоненты).

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В регионе, по данным на 5 апреля, работает 108 пунктов вакцинации. Прививки от коронавируса сделали более 165,2 тыс. нижегородцев.

Как ранее сообщалось, в апреле планируется открыть мобильных пункты вакцинации в четырех торговых центрах. Первые пункты работали в ТЦ «Мега» 1 и 2 апреля.

Анастасия Еремина