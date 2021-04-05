В Ростове с территории Северного водохранилища вывезли 133 тонны отходов

По результатам двух субботников со дна Низового и Верхового водохранилища, прибрежной зоны на территории вдоль Перинатального центра было вывезено 133 тонны отходов, сообщает пресс-служба городской администрации. Дно было засорено пластиковыми и стеклянными бутылками, остатками пластиковых пакетов. Отмечается, что в субботниках участвовали жители города, а также сотрудники муниципальных организаций.

Напомним, в конце марта на Низовом водохранилище деформировался затвор гидротехнического сооружения. По основной версии, причиной поломки стало попадание бревна в сооружение. В результате аварии Северное водохранилище полностью обмелело.

Наталья Шинкарева