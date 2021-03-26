Устранение последствий аварии на Низовом водохранилище планируют завершить сегодня

На Низовом водохранилище в Ростове-на-Дону продолжаются работы по ремонту деформированного затвора гидротехнического сооружения. Их планируют завершить сегодня к 18:00, после этого водохранилище начнет наполняться водой. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области сообщает, что по основной версии причиной аварии стало попадание бревна в гидротехническое сооружение. «В настоящее время бревно удалено и ведутся работы по поднятию затвора для восстановительных работ»,— сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что гидротехнические сооружения, расположенные ниже по течению реки Темерник, справились с напором воды в штатном режиме, поэтому подтопления территории не произошло.

Напомним, утром 25 марта произошла деформация затвора на гидротехническом сооружении Низового водохранилища в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону. В результате уровень воды снизился на 1,5 м.

Кристина Федичкина