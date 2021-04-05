Дмитрий Артюхов встретился с новым прокурором Ямала

Губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрию Артюхову провел рабочую встречу с новым прокурором региона Виктором Эппом, который возглавляет ведомство с 24 марта. В пресс-службе правительства Ямала уточнили, что на встрече присутствовал заместитель генпрокурора России по Уральскому федеральному округу (УрФО) Сергей Зайцев.

Основной темой встречи стало обсуждение взаимодействия правительства и прокуратуры ЯНАО. Господин Артюхов подчеркнул, что региональные власти всегда «готовы оказывать содействие органам прокуратуры». Господин Эпп, в свою очередь, сообщил о том, что в числе приоритетных направлений его работы станет защита социальных прав граждан, включая вопросы своевременной выплаты зарплаты и обеспечения прав жителей при переселении из ветхого и аварийного жилья.

«Особое внимание прокурор собирается уделить борьбе с коррупцией, контролю за расходованием бюджетных средств при реализации национальных проектов. Кроме того, под пристальным вниманием будут вопросы соблюдения прав несовершеннолетних и молодёжи, а также сохранение природы и защита прав граждан на благоприятную окружающую среду»,— отметили в пресс-службе правительства Ямала.

Напомним, должность прокурора ЯНАО стала вакантна после ухода на пенсию Анатолия Васильева, который был назначен на должность в декабре 2019 года. Он проработал в должности окружного прокурора около восьми месяцев. Кандидатура Виктора Эппа была согласовала 17 марта. 24 марта он назначен прокурором Ямала на пят лет.

Виктор Эпп родился в 1963 году в Рязанской области. В 1989 году окончил Харьковский юридический институт им. Ф.Э. Дзержинского и начал службу в органах прокуратуры. В разное время работал стажером, старшим следователем прокуратуры Октябрьского района Рязани, прокурором отдела прокуратуры Рязанской области, прокурором Ряжского района Рязанской области и зампрокурора Октябрьского района Рязани, прокурором Советского района Рязани. С 2013 по 2021 годы занимал пост заместителя прокурора Рязанской области.

Анастасия Реутова