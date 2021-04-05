Еще 21 житель Ямала заразился коронавирусом

За прошедшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выявили 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, один человек скончался, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 38 100 жителей округа. Из них более 36,7 тыс. человек выздоровели, 409 пациентов скончались.

Ранее в ЯНАО сняли ограничение на работу ночных клубов и разрешили проводить праздники в помещениях школ, детсадов и колледжей. Соблюдение режима самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, теперь носит рекомендательный характер. Обязательный масочный режим, социальное дистанцирование и ограничение на проведение массовых мероприятий в округе продлили до 30 апреля.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 8 646 случаев COVID-19 в 83 регионах. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 589 540 россиян. Из них более 4,2 млн человек выздоровели, 100 717 пациентов скончались.

Михаил Мананников