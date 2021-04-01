На Ямале сняли ограничения на работу ночных клубов

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) сняли ряд ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

В частности, снимается ограничение на работу ночных клубов и проведение дискотек. Также власти Ямала разрешили проводить праздники в помещениях школ, детсадов и колледжей. При этом на мероприятии одновременно могут находиться только дети из одного класса или группы.

«Соблюдение режима самоизоляции для жителей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, теперь носит рекомендательный характер»,— подчеркнули в оперштабе.

В то же время принято решение продлить режим повышенной готовности до 30 апреля. Также продолжает действовать обязательный масочный режим, социальное дистанцирование и ограничение на проведение массовых мероприятий.

По данным на 31 марта, в ЯНАО с начала пандемии зарегистрирован 37 991 случай заболевания COVID-19, более 36,5 тыс. пациентов выздоровели, 407 больных умерли.