Пентагон закрыл самый засекреченный объект Гуантанамо

Южное командование вооруженных сил США сообщило, что перевело всех заключенных «Лагеря 7» тюрьмы Гуантанамо в один из соседних блоков — «Лагерь 5». Сколько именно заключенных было переведено, не уточняется. Ранее официальные лица США заявляли, что в «Лагере 7» содержатся под стражей 14 человек.

«Лагерь 7» — самый засекреченный объект на базе Гуантанамо. Как отмечает Associated Press, туда перевели заключенных, которые до этого удерживались в тайных следственных изоляторах ЦРУ. Само существование «Лагеря 7» также долгое время держалось в секрете, а власти никогда не допускали туда журналистов. Туда среди прочих заключенных перевели пять человек, подозреваемых в организации терактов 11 сентября 2001 года.

Сам тюремный блок изначально создавался как временное сооружение. Зданию еще несколько лет назад нужен был ремонт, однако Пентагон отказался от идеи реконструировать его.

Кирилл Сарханянц