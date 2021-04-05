Пентагон закрыл самый засекреченный объект Гуантанамо

Южное командование вооруженных сил США сообщило, что перевело всех заключенных «Лагеря 7» тюрьмы Гуантанамо в один из соседних блоков — «Лагерь 5». Сколько именно заключенных было переведено, не уточняется. Ранее официальные лица США заявляли, что в «Лагере 7» содержатся под стражей 14 человек.
«Лагерь 7» — самый засекреченный объект на базе Гуантанамо. Как отмечает Associated Press, туда перевели заключенных, которые до этого удерживались в тайных следственных изоляторах ЦРУ. Само существование «Лагеря 7» также долгое время держалось в секрете, а власти никогда не допускали туда журналистов. Туда среди прочих заключенных перевели пять человек, подозреваемых в организации терактов 11 сентября 2001 года.
Сам тюремный блок изначально создавался как временное сооружение. Зданию еще несколько лет назад нужен был ремонт, однако Пентагон отказался от идеи реконструировать его.