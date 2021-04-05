Гарантийная поддержка помогает предприятиям торговли привлекать финансирование

В 1 квартале т.г. Гарантийный фонд Ростовской области предоставил 72 поручительства субъектам предпринимательской деятельности, что позволило последним направить 1,4 млрд.руб. на развитие бизнеса. Объем предоставленных поручительств составил 589,9 млн.руб. или 45,8% от годового планового показателя.



По словам Романа Соина, исполнительного директора НКО «Гарантийный фонд РО», гарантийной поддержкой активно пользуются предприниматели из сферы торговли.

Например, индивидуальный предприниматель Роман Вердиев третий год занимается розничной торговлей строительными материалами. Начинал с торговли пиломатериалами, но затем перечень реализуемых товаров постепенно расширился. Сегодня в ассортименте предпринимателя входные двери и фурнитура для дверей (наличники, коробки, петли, замки и пр.), отделочные материалы. Изначально бизнес велся в г. Новошахтинск и Шахты на арендуемых площадях. В период пандемии пришлось оптимизировать затраты и оставить магазин только в Новошахтинске. Однако в текущем году Роман Вердиев снова задумался об открытии торговой точки в г.Шахты, но уже на других условиях. Предприниматель решил, что выгоднее купить здание и землю под строительство склада.

С этой целью он обратился в ПАО Сбербанк за кредитом. Там ему предложили выгодные условия по программе льготного кредитования Минэкономразвития России. Однако для получения нужной суммы не хватило залогового обеспечения. Гарантийный фонд Ростовской области пришел на помощь и поручился в размере 50% от суммы кредита.

Другой пример: индивидуальный предприниматель из г.Батайск Ольга Куликова занимается розничной продажей одежды брендовых (Итальянский бренд "Peserico") и мультибрендовых марок («EREDA» «FabianaFillipi» и прочие) для мужчин и женщин, а также обуви, аксессуаров и мехов.

При определении своей целевой аудитории предприниматель сделала ставку на клиентов, которые хотят выглядеть модно, дорого и носить вещи из натуральных материалов: хлопка, шерсти, кашемира, шелка, кожи. Её магазины - "Кашемир и шелк" и "PESERICO" - расположены в Ростове-на-Дону, в торгово-развлекательном комплексе «Горизонт». Здесь покупатели могут подобрать образ, как для повседневной жизни, так и вечерние варианты.

Чтобы не нарушать регулярность закупки товара и не выводить деньги из оборота, предприниматель в марте обратилась в банк за кредитом. В АО «Банк Дом.РФ» согласились предоставить кредит, но при условии покрытия недостающего обеспечения поручительством Гарантийного фонда.

В Гарантийном фонде приняли вовнимание, что бизнес Ольги Куликовой ведётся максимально прозрачно, динамично развивается, нареканий в отношении деловой репутации заемщика не выявлено. Кроме того, вид деятельности предпринимателя попал в список наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Всё это, в совокупности с условиями кредитования, позволило оказать гарантийную поддержку оперативно по продукту «Лайт» в размере 50% от суммы кредита.